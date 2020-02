Als rijden lijden is: hoe pak ik mijn angst voor de auto aan?

Auto volgetankt, je favoriete afspeellijst op en cruisen maar? Voor een op de tien Belgen is dit pure horror: zij kampen met amaxofobie. Dat is geen vieze ziekte, maar angst om in de auto te zitten. Het koude zweet breekt hen al uit als ze er maar aan denken dat ze op een autosnelweg moeten rijden. Of in een tunnel. Maar hoe krijg je zoiets? En vooral, hoe los je het op?