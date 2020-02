Voorzitter KV Oostende reageert na huiszoeking: “Een kaakslag, maar niks te maken met de club”

Frank Dierckens, voorzitter van KV Oostende, reageert via sociale media voor het eerst na huiszoekingen bij hem thuis en op de club in het kader van een fiscaal onderzoek naar de handelsvennootschappen van Dierckens: “Het was voor velen een harde kaakslag, maar KV Oostende staat hierbuiten.”

KV Oostende, in volle degradatiestrijd, kreeg dinsdagvoormiddag een tiental speurders over de vloer op het oefencomplex. De actie kaderde in een onderzoek naar voorzitter Frank Dierckens, die ook bij hem thuis bezoek van de speurders kreeg. Het parket voert een gerechtelijk onderzoek naar de handelsactiviteiten van Dierckens en zijn vennootschappen. De man werd ook ondervraagd maar niet opgepakt.

De voorzitter reageert nu voor het eerst via Facebook. “Ik besef maar al te goed dat dit, na het fantastisch nieuws van zaterdagmorgen, en de enorme, maar dan ook enorme ontgoocheling van zaterdagavond, dat, alles wat jullie gisteren hebben gehoord en vernomen terug voor vele een harde kaakslag was. Ik kan hierop enkel in eer en geweten bevestigen dat dit niets, maar dan ook niets met KVO te maken heeft. KVO staat hier volledig buiten! Dit is ook zo door alle gerechtelijke diensten bevestigd. Verder kan ik hier niet dieper op in gaan, we gaan gewoon samen verder, en zorgen dat wij samen met onze twaalfde man, onze ploeg zaterdagavond keihard gaan steunen. Wij hebben jullie nu keihard nodig. Onze coach, technische en medische staf en ikzelf, trachten op alle manieren onze spelers extra te motiveren om de 3 belangrijke punten thuis te houden!”

Zaterdag was het nog dolle vreugde bij KV Oostende. Na maanden onderhandelen werd de deal met Pacific Media Group (PMG), een Amerikaanse investeringsmaatschappij aangebracht door Luc Devroe, eindelijk officieel. Dat kocht dik 70 procent van de aandelen voor 2 à 2,5 miljoen euro en doet snel een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro. Er werd afgesproken dat Dierckens als minderheidsparticipant wel voorzitter blijft om voor West-Vlaamse verankering te zorgen.

In de Jupiler Pro League staat de kustploeg met nog vier speeldagen te gaan op een 14de plaats, met slechts vier punten meer dan rode lantaarn Cercle Brugge. Komend weekend speelt KVO een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem, dat nog meedoet voor Play-off 1.