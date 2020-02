Jess Thorup en Vadis Odjidja blijven ook tegen AS Roma hun filosofie trouw: “Als je er niet in gelooft, blijf je beter thuis”

De Buffalo’s zijn eindelijk in Rome. Maar voor toeristische uitstapjes heeft het team van Jess Thorup geen tijd. Bij Vadis Odjidja en Jess Thorup was op de traditionele persconferentie wel te merken dat er in het magische ‘Stadio Olimpico’ meer dan louter sportieve eer op het spel staat. De sportieve malaise bij AS Roma biedt mogelijkheden maar kan anderzijds ook een valkuil zijn voor overmoed en onderschatting.

“Als je in Europa voetbalt, blijft dat toch speciaal voor iedereen. De laatste dagen merkte je dat de Europese sfeer en de focus terug in het team aanwezig was: we gaan uiteindelijk toch tegen één van de sterkste ploegen in Europa spelen”, erkende Jess Thorup eerlijk het speciale karakter van dit Europese duel.

Foto: Photo News

AA Gent beleeft mooie momenten onder de Deen maar die is duidelijk nog niet vergeten hoe de Buffalo’s vorig seizoen op een zucht van een bekertriomf strandden. Toch ziet Thorup ook in die ontgoocheling een bron van inspiratie: “Toen we de bekerfinale verloren, kampten we met veel twijfels en vragen. Nu staan we tien maanden verder en blijkt nog maar eens dat je toch sterker wordt na zo’n ontgoocheling. Als je ziet welk team we nu hebben, dat is prachtig.”

“Zo zijn we toch maar mooi ongeslagen groepswinnaar geworden en nu staan we voor een topduel tegen een grote Italiaanse club”, aldus de Deense coach die ondanks hun mindere vorm toch nog steeds veel ontzag heeft voor AS Roma. “De voorbije weken haalden ze misschien mindere resultaten maar het blijft AS Roma. We moeten sowieso proberen te scoren in de heenwedstrijd. Dit is de eerste helft van een dubbel duel.”

Ook Vadis Odjidja toonde heel veel respect voor de gastheren. Voor de Gentse aanvoerder is het trouwens niet zijn eerste duel op Italiaanse bodem: Zo speelde ik met Olympiakos ook al tegen Juventus, nog zo’n Italiaanse topclub. Zij waren toen heel sterk op dreef. We hebben ons toen nederig opgesteld en defensief opgesteld. Maar tegen zulke ploegen wordt het minste foutje afgestraft. We zullen dan ook heel geconcentreerd moeten zijn!”

Depoitre is van de partij in Rome

Drie jaar geleden schakelde AA Gent Tottenham uit en die stunt is ook de huidige spelersgroep niet onbekend: “Maar wij moeten gewoon op dezelfde manier blijven werken zoals de voorbije maanden”, drukt Odjidja enige vorm van verslapping of onderschatting de kop in. “Europees voetbal blijft natuurlijk speciaal en staat volledig los van de nationale competitie. We moeten goed voor de dag komen en met vertrouwen aan de partij beginnen. En dan hopen op een goed resultaat.”

Laurent Depoitre reisde met de Gentse spelergroep mee af naar Rome maar de speelkansen van de aanvaller blijven onzeker: “Hij zal nog een training afwerken met ons maar hij is nu toch al drie weken out. Naast het fysieke aspect heb je ook het mentale verhaal. Hij voelt zich goed en afhankelijk van hoe hij zich voelt na die volledige sessie zullen we een beslissing nemen.”

Foto: Photo News

Tenslotte belichtte Thorup ook nog even de kwalificatiekansen van zijn team: “Het is fijn als veel mensen in ons geloven. Maar wij denken ook dat alles mogelijk is, anders blijf je beter thuis. De top-20 van Europese topclubs qua spelerslonen, daar vind je AS Roma rond plaats 14. Voetbal is nu eenmaal zo belangrijk in topvoetbal. En op papier zou je ons dus weinig kansen toedichten. Maar na vier zeges en één gelijkspel én bovendien de voorbije maanden mooie prestaties te hebben geleverd in Europa, hebben we veel vertrouwen en dat willen we ook in Rome tonen.”

“We hebben AS Roma intensief gescout. Ik was vorig weekend ook aanwezig tijdens hun match tegen Atalanta. Als je hen individueel analyseert, merk je dat ze topspelers hebben. Maar de laatste tijd hebben ze nog niet veel kunnen winnen. In voetbal is vertrouwen echter belangrijk en dat missen ze momenteel. Maar ik ben niet zo bezig met hun vormcurve. Ik focus liever op mijn team en hoe we hier een goed resultaat kunnen boeken.”

