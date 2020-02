Luchtvaartpolitie houdt vrijdag stiptheidsacties op Brussels Airport

De luchtvaartpolitie gaat vrijdag stiptheidsacties voeren aan de paspoortcontrole. Een dag voor de aanvang van de krokusvakantie kan dat de vakantie-uittocht op de luchthaven bemoeilijken.

Overleg woensdag tussen bonden en directie leverde niets op. “De stakingsaanzegging wordt geactiveerd. Dat betekent dat acties volgen”, aldus Carlo Medo, nationaal voorzitter van politievakbond NSPV.

Reden voor de acties is het tekort aan agenten en middelen. “Dat er maar niets verandert, zit de agenten hoog”, zegt ACOD-afgevaardigde Luc Breugelmans aan VTM Nieuws. “Ze willen hun werk goed doen, maar hebben niet genoeg volk om hun taken uit te voeren.” De manschappen beschikken ook niet over de nodige middelen om hun werk naar behoren uit te voeren.

Alle werknemers zullen aanstaande vrijdag opgeroepen worden om mee te staken. Wanneer de acties zullen aanvangen is nog niet meteen duidelijk. Mogelijk kan het gaan om stiptheidsacties bij de grenscontroles. Dat kan de wachttijden tijdens de uittocht van de krokusvakantie, die start maandag 24 februari, doen oplopen.