Jacques Borleé en Kim Gevaert analyseren waanzinnige spurt van Dortmund-spits Erling Haaland: “Maar er niet meteen Usain Bolt van”

De komeet van het voetbal. Dortmund-spits Erling Haaland (19) verbaast de wereld niet alleen meer met zijn goals, maar ook met zijn sprint. In de Champions League spurtte de Noor 60 meter in 6,64 seconden. Dat is slechts drie tienden boven het wereldrecord indoor: 6,34. Zet Haaland op een piste en hij loopt WK-finales, was de teneur. “Dat hij maar eens probeert”, nuanceert sprintspecialist Jacques Borlée. “En tel maar hoe ver hij achterkomt.”

Jürgen Geril