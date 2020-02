Carrefour roept vleesbrood terug wegens … etiket van paté

Distributieketen Carrefour roept vleesbrood van het merk Carrefour terug. Het onderste etiket van het product is dat van een paté met groene paprika in plaats van dat van vleesbrood. Daarom is het in het gehaktbrood aanwezige glutenallergeen tarwebloem niet vermeld in de ingrediëntenlijst, meldt de keten woensdagavond.