Twee nieuwe aanhoudingen in onderzoek naar moordpoging op ex-lid beruchte motorbende

De politie viel eind januari binnen in een woning in Assebroek Foto: mvn

Brugge / Wingene - In de zaak rond de moordpoging op een ex-lid van motorbende No Surrender MC uit Zwevezele werden nog twee mensen aangehouden. Eén van hen zou de vicepresident van de beruchte motorbende zijn. De twee werden dinsdag opgepakt en woensdag door de onderzoeksrechter aangehouden.

Het onderzoek naar de motorbende No Surrender MC loopt al even. Eind januari viel de politie op verschillende locaties in onder meer Assebroek, Zwevezele en Henegouwen binnen. In totaal zitten nog zeven mensen in voorhechtenis in de cel.

Daar komen er nu nog eens twee bij. Zij worden allemaal verdacht van betrokkenheid bij een poging tot moord op een ex-lid. De Bruggeling zou tegen een andere afdeling zijn mond voorbij gepraat hebben en dat is uitdrukkelijk verboden in het wereldje. Ze maakten hem dat op een brutale manier duidelijk.

Het slachtoffer werd in de nacht van 14 op 15 december 2018 bijzonder hardhandig aangepakt in het clubhuis in Zwevezele. Hij werd er in elkaar geslagen en zou zelfs bewerkt zijn met een bunsenbrander. Daarna werd de Bruggeling meegenomen in een auto en op een afgelegen plaats nabij Moeskroen gedumpt. Een bewakingsagent merkte hem op en dat redde zijn leven. De man verloor wel het zicht op één oog. Hij zweeg lange tijd, maar legde recent toch verklaringen af.

De speurders konden heel wat betrokkenen identificeren en oppakken. Waarom de laatste twee aanhoudingen enkele weken na de eerste volgen, is niet meteen duidelijk. Eén van de twee recent opgepakte verdachte zou wel de vicepresident van de motorbende zijn. De president zelf zit al enkele weken in de cel.

No Surrender MC is van oorsprong een Nederlandse motorbende. De afdeling in Zwevezele werd ondertussen ook opgedoekt en ging op in een andere motorclub.