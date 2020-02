Ex van atlete Fanny Appes opgepakt na moordpoging op trein: “Vandaag ben ik ontsnapt, maar evengoed kon ik vermoord zijn”

Een week nadat atlete Fanny Appes (26) uit Eigenbrakel door haar ex werd neergestoken op de trein, heeft de politie de man opgepakt in het noorden van Frankrijk. Xavier B. (31) zou de jonge vrouw al maanden gestalkt hebben. Zij voelt zich in de steek gelaten door de politie omdat ondanks haar vele klachten nooit iemand ingreep. “Hij had me kunnen vermoorden.”