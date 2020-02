Zanger Neil Young steunt Bernie Sanders, Trump is een “schande”

De pas genaturaliseerde Amerikaanse rockzanger Neil Young steunt de presidentskandidaat met “de initialen BS”, de senator Bernie Sanders. Dat maakte hij indirect bekend in een open brief. De brief was voornamelijk gericht tot Donald Trump, die hij een “schande” noemde.

De Canadese rocker woont al tientallen jaren in de Verenigde Staten, maar werd pas dit jaar Amerikaans staatsburger. Dat deed hij onder meer om te kunnen stemmen bij de komende presidentsverkiezingen.

Zonder hem expliciet te noemen riep Young in zijn brief op tot steun voor Bernie Sanders, die volgens hem “de toekomst van onze kinderen rechtstreeks wil beschermen”. De muzikant bekritiseerde ook Trump voor het gebruik van zijn muziek op Trump-rally’s. In zijn open brief wil de zanger duidelijk maken dat hij het daar niet mee eens is en dat hij de Republikeinse president niet steunt. Verder hekelde hij ook Trumps klimaatbeleid en zijn slechte diplomatieke relaties. “Ik beoordeel de mensen die op je gestemd hebben niet. Ik steun hun recht om zich te uiten, zelfs als ze werden belogen en ze die leugens geloofden, het zijn echte Amerikanen”, voegde de 74-jarige muzikant er nog aan toe.

Senator Sanders heeft overigens een grote voorsprong gehaald op de andere Democratische presidentskandidaten in een nieuwe nationale peiling van Washington Post en ABC News. Hij steekt met kop en schouders boven voormalig vicepresident Joe Biden en miljardair Michael Bloomberg uit.