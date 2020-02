Waarom LEZ een goed/slecht idee is: al je vragen over lage-emissiezones beantwoord

Kortrijk / Leuven / Gent -

In Gent rolt het stadsbestuur ruziënd over de straatstenen over de lage-emmissiezone (LEZ), in Antwerpen is de LEZ zopas verstrengd, in Leuven en Kortrijk moeten ze er niet van weten en in Rotterdam zijn ze ervan afgestapt. Weinig thema’s die de gemoederen zo kunnen verhitten vandaag als de lage-emissiezones. Maar de hamvraag blijft: werken ze nu of niet? Wij zetten de feiten op een rijtje.