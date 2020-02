Slachtoffer (73) uit hand gelopen driekhoeksrelatie weer bij bewustzijn: “Ze gaf nog cadeautje, maar kreeg twee kogels”

Wielsbeke / Temse -

Een week na de schietpartij in Wielsbeke, waarbij Grietje W. (73) vermoedelijk door haar 48 jaar jongere liefdesrivale werd neergeschoten, is de vrouw weer bij bewustzijn. Volgens haar zoon is het een wonder dat ze nog kan praten. “Er is geschoten om haar af te maken”, zegt hij. “Onbegrijpelijk, want mijn moeder had net nog een cadeautje aan hen uitgedeeld.”