Alderweireld wel, Vertonghen (alweer) niet in basis bij Tottenham

Jan Vertonghen zit op de bank bij Tottenham in de heenmatch van de 1/8ste finales in de Champions League tegen RB Leipzig. Toby Alderweireld start wel in de basis.

Dat Jan Vertonghen niet in de bovenste schuif ligt bij coach José Mourinho is geweten. De recordinternational van de Rode Duivels is geen basisspeler meer en lijkt dat in de toekomst ook niet te worden. Ook in de heenmatch van de 1/8ste finales van de Champions League tegen het Duitse RB Leipzig start hij op de bank.

Vertonghen is einde contract en lijkt niet van plan bij te tekenen. Een terugkeer naar Ajax is een mogelijkheid.