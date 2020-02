Trump bood Assange gratie aan als hij zou meewerken over e-maillek bij Democraten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft WikiLeaks-oprichter Julian Assange gratie aangeboden als de Australiër zou zeggen dat Rusland niets te maken had met het lekken van e-mails tussen de top van Democratische partij en presidentskandidate Hillary Clinton. Dat bleek woensdag bij een zitting voor een Londense rechtbank.

Voorafgaand aan een zitting voor het Woolwich Crown Court volgende week omtrent het al of niet uitleveren van de stichter van de klokkenluiderswebsite Wikileaks aan de VS, was er woensdag een voorbereidende zitting bij het Westminster Magistrates’ Court in Londen.

Assange verscheen via een videolink vanuit een gevangenis in Londen, terwijl advocaten de gang van zaken voor volgende week bespraken.

Voor de rechtbank verwees een advocaat van Assange naar een getuigenverklaring van het voormalige Amerikaanse Republikeinse Congreslid Dana Rohrabacher, die Assange in 2017 had bezocht toen hij nog in de Ecuadoraanse ambassade in Londen vertoefde. Rohrabacher heeft toen gezegd dat hij door de president was gestuurd om een genade-aanbod over te maken. Met name genadeverlening indien Assange (48) zou zeggen dat Moskou niets te maken had met de e-maillekken bij de Democratische partijleiding tijdens de verkiezingen van 2016.

Het Witte Huis noemt een en ander “helemaal in elkaar gedraaid en een volkomen leugen”, aldus de Britse openbare omroep BBC.

De Londense rechter stond de bewijsvoering toe.

Assange hangt uitlevering aan de VS boven het hoofd wegens het via Wikileaks laten lekken van tienduizenden diplomatieke berichten. Er zijn achttien aanklachten tegen hem, hij riskeert 175 jaar cel.