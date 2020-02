Pedo-activist Nelson opgepakt voor bezit van kinderporno

Pedo-activist Nelson M. is opgepakt voor het bezit van kinderporno. Dat bevestigt het Nederlandse Openbaar Ministerie aan De Telegraaf.

De 24-jarige man kwam vorige week in opspraak na een uitzending van het tv-programma Danny op Straat. Hij pleitte er onder meer voor dat seks met kinderen, mits vrijwillig, legaal zou moeten zijn. Hij vergeleek het met het zelf beslissen of een kind een ijsje wil. Door die uitspraken werd hij bedreigd en ontstonden er ook protestacties aan zijn huis. De politie greep toen in en hield de situatie daarna in de gaten.

Nu zou de man aangehouden zijn. Eerder al is een inval gedaan in zijn woning waarbij gegevensdragers in beslag werden genomen. Het materiaal daarop gaf aanleiding om hem dinsdagochtend vast te zetten. De inval kaderde in een groter onderzoek naar aanleiding van het mogelijk voortzetten van de in 2014 verboden pedovereniging Martijn.

De pedo-activist trad de laatste maanden steeds vaker op de voorgrond en hield vorige zomer nog een pleidooi voor het houden van een zogenoemde pedopride tijdens de Amsterdam Pride.

Komende vrijdag wordt M. voorgeleid en bepaalt de rechter of hij langer vast blijft zitten.