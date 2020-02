Michael Ngadeu weet wat het is om topclubs uit te schakelen: “Stunten? Ik geef ons 50 procent kans tegen AS Roma”

Uit een dik halfuur gesprek met Michael Ngadeu (29) hebben we het volgende geleerd: Hugo Broos is God, plassen is niet altijd even gemakkelijk en wie Europees wil stunten, moet vooral vertrouwen hebben in zichzelf. Dat laatste wordt de rode draad van dit interview. Geen betere gids immers dan een verdediger die zich vorig seizoen met Slavia Praag tot in de kwartfinales van de Europa League stuntte om zijn Gentse ploeggenoten van nu te laten dromen van een heerlijke avond in Rome. Het kan.