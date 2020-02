Fans Sporting Lokeren voeren actie aan stadhuis

Op uitnodiging van sfeergroep “Authentics” hielden zo’n 250 fans van Sporting Lokeren woensdagavond een actie aan het stadhuis van Lokeren. Zij hekelen het huidige reilen en zeilen binnen hun club en zoeken steun bij elkaar. Op het aansteken van wat rookbommen en het gooien van enkele voetzoekers na, bleef het rustig. Burgemeester Filip Anthuenis sprak de menigte toe. Na enige tijd werd de actie zonder rellen ontbonden.

“Het was de bedoeling, na een oproep via facebook, enkele fans van Lokeren samen te brengen. Wij hopen dat er binnenkort goed nieuws komt vanuit onze club”, zegt organisator Jens Van Der Voorden. “Deze samenkomst is op een mythische plaats, namelijk aan hetzelfde stadhuis waar in 1970 Sporting Lokeren tot stand kwam uit de fusie tussen Standaard en Racing Lokeren. Onze club bestaat dus bijna 50 jaar. Wij hopen allen dat Sporting nog jaren zal meegaan. Het verhaal rond onze club leeft nog. Dat is zeker te zien op de sociale media. Nu hopen wij op positief nieuws vanuit het clubbestuur.”

Foto: ies

Burgmeester Filip Anthuenis sprak de menigte toe vanop de pui van het stadhuis. “Wij zitten met het stadsbestuur in hetzelfde schuitje als de supporters van Sporting. Zelf ben ik al 50 jaar supporter. Ik was er destijds zelfs bij toen de club werd opgericht, dit samen met mijn oom Aimé Anthuenis. Ik hoorde van voorzitter Louis de Vries dat er op korte termijn wel een oplossing uit de bus zal komen. We moeten hem de kans geven om met die oplossing voor de dag te komen. Wij hopen alvast de vele jeugdspelers, zo’n 450-tal, ook nog een toekomst te geven. Het stadsbestuur zal daarvoor alles in het werk stellen. Ik heb al meermaals contact gehad met Louis de Vries en ik hoop dat er ng een mooi verhaal zal geschreven worden hier in Lokeren.”

Foto: ies