Parket neemt maatregelen voor kleuter die twee keer op rij gebeten werd

Lievegem / Vinderhoute - Het gerecht gaat maatregelen nemen om de vijfjarige kleuter te beschermen die twee keer op rij door een hond gebeten werd in Lievegem.

Dat zegt het parket Oost-Vlaanderen, dat een onderzoek heeft geopend. De 5-jarige D. werd op donderdag 13 februari gebeten door de pitbullterriër van de nieuwe vriend van zijn moeder. De kleuter werd twee dagen gehospitaliseerd. Bij zijn thuiskomst op zaterdag werd hij echter opnieuw door diezelfde hond gebeten. De jongen wordt sindsdien verzorgd in het ziekenhuis.

Het UZ Gent bevestigde dat ze twee keer alarm sloeg bij het gerecht. Maar tot wanhoop van de bezorgde vader van de kleuter, werd er niets ondernomen.

Het parket Oost-Vlaanderen erkent dat ze vorige week door het UZ Gent werden ingelicht. “Het kind verblijft op dit moment in een veilige omgeving”, zo zegt het parket over de jongen, die gehospitaliseerd is. De kleuter werd dinsdag overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. “Op het moment dat het kind het ziekenhuis zal moeten verlaten, zullen er gepaste maatregelen genomen worden.”

De familie heeft intussen laten weten dat de hond is weggedaan.