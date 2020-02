Vandaag pas beslissing over Depoitre, AS Roma op volle sterkte: bekijk hier de verwachte opstellingen

Er is hoop rond Laurent Depoitre. De spits hervatte eind vorige week voorzichtig de trainingen na een blessure aan de voetzool, trainde maandag niet, maar stapte woensdag dan toch mee het vliegtuig richting Rome op. Of hij start, wordt vandaag pas beslist

Fit genoeg om donderdagavond te spelen? “Ik beslis pas opof Laurent kan spelen”, verklaarde Jess Thorup op het perspraatje vooraf. “Hij heeft in drie weken geen match of volledige trainingssessie afgewerkt, dus we moeten afwachten. Hij heeft bij alles een goed gevoel, maar we zullen zien.” Depoitre wel of niet in de ploeg heeft een stevige invloed op de hoop op een stunt die men bij AA Gent koestert. Binnen de club leeft de overtuiging dat AS Roma te pakken is en dat er na de stuntkwalificatie tegen Tottenham drie jaar terug een vervolg in de maak is. Van Michael – “onze kansen zijn vijftig procent - Ngadeu tot Michel – “Roma zit in een mindere periode” – Louwagie. “Ik ben blij dat het geloof er is”, reageerde Thorup. “Maar ik haal er graag een onderzoek bij dat zegt dat geld tachtig procent van het voetbal bepaalt. Als je weet dat AS Roma de dertiende of veertiende rijkste club van Europa is, dan hebben we normaal geen kans. Alleen: vertrouwen speelt ook mee. En dat we dat hebben, willen we in deze match tonen.”

Raakt Depoitre fit, is de kans groot dat hij ook aan de aftrap verschijnt naast maatje David. Op de geblesseerde Yaremchuk na is iedereen er bij, en dus wordt kiezen voor Thorup. Op de rechtsachter lijkt Lustig de voorkeur te krijgen op Castro-Montes.

Bij AS Roma lijken ze niet van plan een B-ploeg op te stellen. Diepe spits Edin Dzeko krijgt zo de steun van Mkhitaryan en Pellegrini. Achteraan staat met Smalling en Fazio een stevig blok.

Verwachte opstellingen

AS Roma: Pau Lopez; Santon, Smalling, Fazio, Spinazzola; Peres, Pellegrini, Mancini, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko

KAA Gent: Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Vadis, Owusu, Kums, Bezus; David, Depoitre