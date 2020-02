17-jarige moet op broertje (4) letten, maar vergeet frietketel: appartement brandt volledig uit

Torhout - In de Spinneschoolstraat in het centrum van Torhout is een appartement op de tweede verdieping woensdagavond volledig vernield na een uitslaande brand. Die ontstond even voor 21 uur in de keuken, waar een 17-jarige jongen een frietketel was vergeten uit te zetten. Zowel hij als zijn 4-jarig broertje raakten tijdig buiten.

De ouders van de jongens waren op het moment van de brand in Kortrijk. “De jongens hadden wellicht nog honger en besloten de frietpot op te zetten om enkele loempia’s te bakken”, zegt majoor Bernard Diopere van de brandweer van Torhout. “Wellicht is de oudste zoon dit uit het oog verloren. Toen hij dit opmerkte, was het al te laat en stond de keuken in brand. De jongens hebben zichzelf in

veiligheid kunnen brengen en verwittigden de hulpdiensten. Bij onze aankomst was het al een uitslaande brand en waren de ramen aan de straatkant gebarsten.” De brandweer had het vuur evenwel snel onder controle maar de flat brandde uit en is onbewoonbaar. Het gezin krijgt onderdak bij familie. Het appartement op de eerste verdieping en die op het gelijkvloers staat leeg en liep geen schade op. In het aanpalende appartementsgebouw heeft de flat op de tweede verdieping wat rookschade en daar moesten de vertrekken geventileerd worden. Door de interventie was de Spinneschoolstraat lange tijd afgesloten voor het verkeer.