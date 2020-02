Nieuwe functie op TikTok: ouders kunnen tijd begrenzen

Om mensen aan te moedigen een “gezonde relatie met online apps en diensten’ te ontwikkelen, rolt TikTok vanaf nu de ‘Family Safety Mode’ uit. Via de app kunnen ouders hun eigen TikTok-profiel linken aan dat van hun kind, en op die manier zélf ongepaste inhoud uitfilteren of de mogelijkheid om berichtjes te krijgen of te ontvangen uit te zetten. Ook de ‘schermtijd’ kan zo beperkt worden tot een maximum per dag. In de vernieuwde app krijgen ouders dus iets meer controle over het TikTok-gebruik van hun zoon of dochter. De feature is vandaag al beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk. Wanneer de toepassing arriveert in België, is nog niet geweten.