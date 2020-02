Twijfels over Vormer: Club Brugge wellicht zonder aanvoerder tegen Manchester United

Club Brugge speelt vanavond zijn prestigieuze wedstrijd tegen Manchester United in de tweede ronde van de Europa League wellicht zonder aanvoerder Ruud Vormer. Er zijn ook twijfels over Hans Vanaken, maar mogelijk is het missen van het volledige koningskoppel net van het goede te veel. Woelwater Diatta is zeker buiten strijd.

Philippe Clement hintte er al op tijdens de persconferentie. “Voor enkele jongens is het qua fitheid kantje boord”, klonk het bij de Club-trainer. “Diatta is er zeker niet bij door een overbelasting aan adductoren. Ook anderen zitten met ongemakken. We moeten knopen doorhakken. Ik kijk ook naar het programma voor de komende weken. We spelen vier keer in acht dagen tijd: twee keer tegen Manchester United, thuis tegen Charleroi en uit in Genk. Daarom ga ik roteren om iedereen door die vier wedstrijden te krijgen.”

Ruud Vormer zou volgens onze informatie zo weleens aan de kant kunnen blijven. De Nederlandse assistenkoning ontbrak door schorsing ook in drie Champions League-wedstrijden, twee keer tegen PSG en op Galatasaray, en toen werd zijn afwezigheid minder gevoeld dan verwacht.

19-jarige De Cuyper in selectie

Ook Hans Vanaken is twijfelachtig. De draaischijf speelt nu al enkele wedstrijden met een verband rond zijn gebarsten pols en dat bevalt hem niet. Zaterdag tegen Waasland- Beveren hield Clement de Limburger op de bank, maar dat kostte Club bijna drie punten. Pas na zijn inbreng kon de competitieleider de zege binnenhalen. We zijn nog maar half februari en Vanaken speelde dit seizoen al 43 wedstrijden (26 in competitie, 10 Europees, 5 in de beker en 2 met de Rode Duivels). In combinatie met zijn polsperikelen kan Vanaken wat rust gebruiken. Maar houdt Clement ook de tweede van het koningskoppel op de bank? Dat zou straf zijn.

Maxim De Cuyper (links) zit in de selectie. Foto: BELGA

Clement gaf aan dat er verrassingen verwacht mogen worden. “Ik ga jonge spelers kansen geven. Ik verwijs naar De Ketelaere. Tegen PSG moesten we Vormer missen, maar dat betekende de start van Charles voor de rest van het seizoen. Misschien volgt er donderdagavond nog zo’n ontdekking.” De 19-jarige linkerflankspeler Maxim De Cuyper zit alvast ook in de selectie.

Niet kansloos

Er heerst het gevoel dat Club niet kansloos is tegen Manchester United, pas zevende in de Premier League. Zeker omdat de Europa League geen prioriteit is voor de Red Devils. Clement hoedt zich wel voor overdreven optimisme. “Ik ben blij dat jullie Club Brugge tegen het grote Man United kansen toedichten”, aldus Clement. “Dat is een teken dat we het al goed hebben gedaan. Maar het blijft wel Manchester United, hè. De club die in de Premier League als enige punten kon afnemen van Liverpool (1-1, nvdr.), won op het veld van Manchester City en maandag nog bij Chelsea. In de Europa League hielden ze in de poulefase vijf keer de nul. Ze pakten alleen twee goals in Astana, maar toen speelden ze niet met een B-ploeg, maar met een C-ploeg. Onze kwalificatiekansen zijn niet echt groot.”

Verwachte opstellingen:

Club Brugge: Mignolet; Deli, Mechele, Mata; Dennis, Rits, Balanta, Sobol, Vanaken; De Ketelaere, Openda

Manchester United: Romero; Dalot, Lindelof, Maguire, Shaw, Pereira, Fred, Mata; Lingard, Martial, Fernandes