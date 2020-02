Roger Lambrecht (88) neemt ‘zijn’ Lokeren niet opnieuw over: “Daar ben ik te oud voor”

Neemt Roger Lambrecht voetbalclub Lokeren opnieuw in handen? De ex-voorzitter kan de club voor één euro overnemen als huidig voorzitter Louis de Vries niet aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. Maar zo’n vaart zal het niet lopen, dat vertelde hij zelf aan Sporza. “Daar ben ik te oud voor. Ik kan er niets gaan doen als mens van 88 jaar”, reageerde Lambrecht, die vurig hoopt dat alles nog in orde komt. “Willy Carpentier, de vroegere ondervoorzitter, zal het nog proberen redden. Ik zal hem helpen, maar daarmee is alles gezegd.”

Wil dat misschien zeggen dat Lambrecht een deel van de schulden wil laten vallen? De tijd tikt in ieder geval, want vandaag staat de raad van bestuur op het programma. Het licentiedossier werd maandag overigens onvolledig ingediend bij de licentiecommissie. “Er is nu nog een maand tijd om extra toevoegingen te doen”, zegt licentiemanager Nils Van Brantegem.