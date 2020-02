Simon Mignolet wil tegen Manchester United internationale klasse laten zien: “Onszelf trakteren op een finale in Old Trafford”

De droom van een Europese finale is nog ver weg, maar de gids is ervaren. Simon Mignolet (31) schakelde in 2016 Manchester United uit in de knock-outfase van de Europa League. Vier jaar later staat hij als doelman van Club Brugge opnieuw tegenover de ‘Red Devils’. Gebrand om de wereld te bewijzen dat hij nog steeds de Europese top waard is.