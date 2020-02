Wachten tot Ciske gelanceerd raakt: ‘talent’ Francis Amuzu komt maar niet op kruissnelheid

Die 22ste december 2017 zal altijd in zijn geheugen gegrift staan. Françis Amuzu mocht voor het eerst meedoen bij Anderlecht en maakte meteen het beslissende doelpunt tegen Eupen. Het mooist denkbare kerstgeschenk. Maar meer dan twee jaar later heeft de nu twintigjarige Ciske de verwachtingen nog niet helemaal ingelost.

Zijn debuut stond helemaal in de schaduw van Marc Coucke, die enkele dagen eerder arriveerde op Anderlecht. Françis Amuzu kon het worst wezen, hij was door de grote poort binnengekomen in het Astridpark ...