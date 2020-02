Duizeligheid en misselijkheid: chemische geur uit riool drijft bewoners uit hun huizen

Mechelen -

De renovatie van een riolering heeft woensdag grote problemen veroorzaakt in enkele straten in het hartje van Mechelen. Het chemische product dat bij de werken werd gebruikt, verspreidde zich via afvoerputjes in tientallen woningen. Het was zelfs zo erg dat mensen klaagden over hoofdpijn en misselijkheid. Wie veel last had, werd opgevangen in het stadhuis.