Arbeiders stoten op levenloze lichaam van hun collega op bouwwerf: “Onduidelijk wat er gebeurd is”

Oostende - Een arbeider is maandagavond om het leven gekomen bij bouwwerken in de Rietstraat. Het parket is een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden.

In de Rietstraat wordt momenteel Riethuys gebouwd, een nieuwbouwproject met twee energiezuinige woningen, 31 appartementen, een handelsruimte en een gemeenschappelijke binnentuin.

Het waren collega’s van het slachtoffer die het levenloze lichaam van de man vonden, op de eerste verdieping van een appartementsblok in aanbouw. De hulpdiensten werden meteen verwittigd, maar er kon geen hulp meer baten. De man was ter plaatse overleden. De precieze omstandigheden van het overlijden zijn nog niet duidelijk, maar criminele feiten worden uitgesloten. “Er zijn geen sporen van geweld aangetroffen”, bevestigt korpschef Philip Caestecker. “Wat er precies gebeurd is zal verder onderzoek moeten duidelijk maken”.

Het lijk werd door de brandweer via de elevator geëvacueerd. De Rietstraat was hierdoor even afgesloten voor het verkeer. Het parket van Brugge werd op de hoogte gebracht van het overlijden. Verder onderzoek moet duidelijk maken of de man onwel is geworden, of er sprake kan zijn van een arbeidsongeval na een kwalijke val. Een autopsie zal mogelijk meer duidelijkheid moeten brengen.