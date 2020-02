Willy Sommers over hartoperatie in ‘Vandaag’: “bang dat mijn hart opnieuw zal stilvallen”

Enkele weken nadat hij met spoed geopereerd moest worden aan zijn hart, schoof Willy Sommers aan tafel bij Danira in ‘Vandaag’. Het gaat goed, vertelde hij daar, maar hij heeft wel schrik dat zijn hart opnieuw zal stilvallen. “Ik praat er sindsdien over met een psycholoog.”

“Het gaat goed vandaag”, zei Willy Sommers (67) gisteravond in Vandaag, tegen Danira Boukhriss. Hij kwam er samen met zijn arts en boezemvriend Pedro Brugada vertellen over de spoedoperatie aan zijn hart, begin deze maand. “In oktober, november begon ik zo’n druk op mijn borstkas te voelen”, begon Sommers. “Ik heb het één keer meegemaakt op het podium, maar ook thuis, in de tuin. Niet elke dag, sporadisch. Maar omdat ik in 2016 geopereerd ben voor hartritmestoornissen, moet ik elk jaar op controle. Toen ik belde voor mijn afspraak in februari, vroeg de vrouw van dokter Brugada hoe het met mij ging. Bwa, goed, maar ik heb wat last van druk op mijn borstkas, heb ik toen geantwoord.” Direct naar het ziekenhuis voor een scan, dicteerde mevrouw Brugada. Waarna de dokter op het scherm aanwees dat het niet goed zat in zijn hart, en hij meteen geopereerd moest worden. “Direct naar het ziekenhuis, zei hij”, zei Sommers. “Maar mijn weekend zat vol optredens, en ik moest die doen. Ik had nog nooit iets geannuleerd in mijn leven. Ik besefte de ernst gewoon niet.”

“Dat is een beetje het nadeel als je ook bevriend bent met je patiënt”, reageerde Brugada. “Ze luisteren niet naar u.” Naar hun beide vrouwen luisterde Sommers wel: ofwel ging hij nu naar het ziekenhuis en stond hij binnenkort weer op de planken, ofwel schiet je gewoon tussen zes planken.”Dat werkte wel.”

Vier keer per jaar op vakantie

Een week na zijn hartoperatie stond Willy alweer op het podium, in Lokeren. “Geniet van het leven, want het duurt toch maar even: ik sta er toch meer bij stil dan vroeger. Ik zit al zo lang op die sneltrein, die almaar verder gaat. Maar door dit voorval, begin je toch eens na te denken. Ik moèt meer genieten van het leven. Ik heb mijn vrouw beloofd dat ik vanaf nu vier keer per jaar een vakantie ga plannen van een week. Dat is lang voor mij.”

Sinds het voorval praat Sommers geregeld met een psycholoog. “Ik zit met een kleine angst nu. Het is te hopen dat het niet nog eens gebeurt. ’s Avonds kan ik ook niet meteen in slaap vallen, omdat ik denk: mijn hart gaat toch niet stilvallen. Over die dingen kan ik praten met die psycholoog.”