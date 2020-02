In de uitgestelde wedstrijd van speeldag 26 in de Premier League heeft Manchester City met 2-0 gewonnen van West Ham. Man van de match voor City was Kevin De Bruyne. De Rode Duivel effende voor de rust het pad met een corner als assist voor de 1-0 van Rodrigo en tekende na de rust zelf voor de 2-0 op aangeven van Bernardo Silva. De Bruyne dikt zijn totaal dit seizoen aan tot acht goals en zestien assists in de Premier League.(thst)