Begin jaren 90 was multimiljardair Michael Milken een belangrijk figuur in Wall Street. De financier zwom in het geld, maar kwam in het vizier van het gerecht omdat hij op grote schaal fraude had gepleegd. Hij pleitte ook schuldig voor samenzwering en vijf andere feiten en moest uiteindelijk voor twee jaar naar de gevangenis. Milken was de inspiratie voor het personage Gordon Gekko in de film Wall Street.