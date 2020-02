Angela Stanton was als auteur, tv-persoonlijkheid en spreker een bekendheid toen ze in 2007 werd veroordeeld tot zes maanden huisarrest voor haar rol in een bende die zich bezighield met autodiefstallen. De jongste tijd gaf ze plots veel interviews waarin ze haar steun voor Donald Trump uitsprak. Het speelde mogelijk mee in zijn beslissing om haar strafblad weer blanco te maken.