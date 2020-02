De bekendste van de elf. Blagojevich is de Democratische ex-gouverneur van Illinois en werd in 2011 veroordeeld tot 14 jaar cel. Hij had bij de verkiezing van Barack Obama tot president diens zitje in de Senaat te koop aangeboden aan de hoogste bieder. Corruptie, oordeelde Justitie, en nu mag de man na negen jaar terugkeren naar huis. “Ik ben een Trumpocraat”, zei hij na zijn vrijlating. “Een grote fan van Trump.”