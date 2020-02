De voormalige eigenaar van het succesvolle American football-team San Francisco 49ers werd in 1998 veroordeeld nadat hij de voormalige gouverneur van Louisiana 400.000 dollar smeergeld had gegeven voor een goklicentie en dat niet gemeld had bij de autoriteiten. Een gevangenisstraf kreeg hij niet. Trump heeft hem nu weer een blanco strafblad gegeven.

(gjs)