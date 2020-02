Bernard Kerik (64), bodyguard van Trumps advocaat

Gewezen politiecommissaris Bernard Kerik kreeg tien jaar geleden een celstraf van vier jaar opgelegd nadat hij schuldig pleitte voor acht feiten die hem ten laste gelegd werden. Hij pleegde belastingfraude en loog tegen ambtenaren binnen het Witte Huis. In 1993 was hij de bodyguard en chauffeur van burgemeester Rudolph Giuliani in New York, die vandaag de advocaat van Trump is. “Na de geboorte van mijn kinderen is dit de beste dag van mijn leven”, zei hij in een reactie op zijn vrijlating.