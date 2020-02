Uitvinder van copy-paste is overleden Uitvinder van copy-paste is overleden

“De grote redder van softwareontwikkelaars wereldwijd.” “Zonder hem zou geen enkele millennial ooit zijn/haar diploma hebben gehaald.” Op sociale media regende het gisteren lof aan het adres van Larry Tesler, de Amerikaanse computerwetenschapper die maandag op 74-jarige leeftijd overleed. Zijn belangrijkste wapenfeiten: Steve Jobs rondleiden op het bedrijf Xerox PARC, wat later de MacIntosh zou inspireren, en door dezelfde Jobs opgevist worden in zijn Apple-imperium, waar hij uiteindelijk doorgroeide tot vicepresident en chief scientist. Maar de échte kers op de taart was niet Apple. Zijn grootste idee zit in een klein hoekje van ons scherm: de uitvinding van het commando copy-paste.

Tesler landde op het idee in de jaren 70, toen hij met zijn team bij Xerox PARC zocht naar nieuwe ‘tools’ om in omslachtige systemen toch vlot de weg te vinden. Hij baseerde zich daarvoor op het meest primitieve kopieerapparaat: knippen en plakken, zoals foutjes in manuscripten en documenten in het pre-computertijdperk simpel werden opgelost. Tesler vertaalde dat in software, die hij ook copy en paste doopte, en wijd verspreidde in de tekstverwerkers WordStar en WordPerfect.

“We moeten die mens heel dankbaar zijn”, zegt computerspecialist Nico Cool. “En het principe is inderdaad oorspronkelijk gebaseerd op kindjes die iets uitknippen en ergens anders plakken. Destijds startte het als een luxe, als iets knaps. Maar nu is het een regelrechte noodzaak geworden. Het is zelfs essentieel in zowat elk programma, en een van de meest gebruikte toetsen. Het bespaart ons massa’s tijd, moeite, kosten. Iedereen kent het en iedereen gebruikt het.”

Briljant zijnmaar toch simpel: het was een essentiële combinatie in de doorbraak van de computer. “Vroeger werd de pc alleen gebruikt in grote bedrijven en kostte het apparaat superveel geld”, zegt Cool. “Je moest al een beetje geschoold zijn om iets geprint te krijgen. Maar daarna wilden de ontwerpers de computer toegankelijk maken voor iedereen, dus moest het gebruik wel simpel zijn. En op dat vlak was Tesler superbelangrijk, want hij was de eerste, en hij heeft het goed gecommercialiseerd.”