Verdwaald Belgisch koppel na reddingsactie van zeven uur gered

De brandweer en reddingswerkers van het Zuid-Franse departement Gard moesten dinsdagnacht de grote middelen inzetten om een Belgisch koppel te redden, dat verdwaald was tijdens een bergwandeling in het massief de l’Aigoual. Toen de duisternis viel, ontdekten de twee Belgen dat hun pad door enkele rotsblokken versperd was. Ze konden zichzelf niet meer in veiligheid brengen. “Ze konden zelf met hun gsm-toestel de hulpdiensten opbellen”, zo klinkt het bij de reddingsdiensten in Val d’Aigoual.

De reddingsactie duurde zeven uur. Er werden 25 brandweerlui, tien voertuigen én een helikopter ingezet. “Ze konden het koppel snel lokaliseren, maar door de harde wind werd hun redding bemoeilijkt.” Eén reddingswerker moest hen met een kabel oplieren. Pas om 2 uur ’s nachts waren de beide Belgen in veiligheid. Ze waren ongedeerd en konden hun vakantie verderzetten. (cel)