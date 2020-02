Nieuwjaarsbrief vloog weg door storm, maar kwam toch bij overleden peter terecht

Al drie jaar lang legt de Limburgse Alexander (10) elke eerste januari trouw zijn nieuwjaarsbrief op het graf van zijn overleden peter Davy. Maar dit jaar ging storm Dennis ermee aan de haal en kwam de tekst in de tuin van Jos Cuppens terecht, die dichtbij het kerkhof woont. De man was ontroerd door de boodschap en ging online op zoek naar de auteur. Al snel kwam het nieuws tot bij Alexander, die maar wat blij is dat zijn nieuwjaarsbrief opnieuw dicht bij zijn peter staat. (Ruben Steegen)

JEFFREY GAENS