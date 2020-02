Coronavirus Covid-19: 108 nieuwe doden in Chinese provincie Hubei, minder besmettingen

Het nieuwe coronavirus heeft 108 nieuwe dodelijke slachtoffers geëist in de Chinese provincie Hubei. Daarmee stijgt het aantal doden op het Chinese vasteland naar 2.112, melden de lokale gezondheidsdiensten donderdag.

De meeste doden werden geregistreerd in Wuhan, de hoofdstad van de provincie in het centrum van het land, waar de epidemie in december uitbrak.

In Wuhan werden ook 615 nieuwe besmettingen geteld. In de rest van de provincie waren er dat 13. Het cijfer ligt veel lager dan woensdag, toen in Hubei 1.693 nieuwe besmettingen werden gemeld.

De gezondheidscommissie heeft ook het aantal besmettingsgevallen in de afgelopen dagen herzien, zonder de redenen voor deze wijziging te specificeren. In heel China is het aantal mensen dat besmet is met het virus nu ruim 74.500.