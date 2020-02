Twee arrestaties voor moord op 7-jarig meisje in Mexico

De Mexicaanse politie heeft in de staat Mexico twee mensen gearresteerd die verdacht worden van de moord op een 7-jarig meisje. Dat zei burgemeester van Mexico-Stad Claudia Sheinbaum woensdagavond op Twitter.

Fatima Cecilia (7) verdween op 11 februari aan haar school. Haar lichaam werd later gevonden op een vuilnisbelt met sporen van foltering en seksueel misbruik.

De politie was op zoek naar een man en een vrouw. Sheinbaum zei dat twee verdachten werden gearresteerd met de hulp van de nationale garde in een stad in de staat Mexico, dicht bij de hoofdstad.

De vrouw, waarvan gedacht wordt dat ze de familie van het slachtoffer kende, werd gefilmd door beveiligingscamera’s die haar met het meisje zagen lopen nadat ze haar van school had opgehaald.

Foto: REUTERS

Na de dood van het meisje was ophef en protest ontstaan.

De zaak is de laatste in een reeks moorden die het debat over op geslacht gebaseerde moorden in het Latijns-Amerikaanse land heeft doen herleven.

Vorig jaar werden meer dan 3.800 vrouwen vermoord in Mexico, waaronder ongeveer 1.000 gevallen die werden geclassificeerd als op geslacht gebaseerde moorden of femicide. Dat was een stijging met 10 procent ten opzichte van 2018, volgens officiële statistieken.

In de afgelopen vijf jaar is het aantal moorden op minderjarige meisjes in Mexico met 96 procent toegenomen, met 98 gevallen gemeld in 2019, volgens de denktank Mexico Evalua.