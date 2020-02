Hoe doodeenvoudig knip- en plakwerk de wereld voorgoed veranderde: de man achter het commando copy-paste

Larry Tesler (74) is overleden, de man die uw leven eindeloos veel beter maakte. De Amerikaanse computerwetenschapper lag in de jaren 70 aan de basis van het ‘copy-paste’-principe, vandaag een van de meest gebruikte computercommando’s. “Normaal evolueert alles in de computerontwikkeling. Maar het knip- en plakprincipe, dat is al die jaren hetzelfde gebleven.”