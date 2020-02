Kevin De Bruyne en Guardiola reageren op mogelijke Europese schorsing: “We vertrouwen op een goeie afloop”

Vorige week kwam uit dat Manchester City een schorsing van twee jaar geen Europees voetbal boven het hoofd hangt. Gisteren spoelden de Citizens deze opdoffer door met een 2-0 zege tegen West Ham. Kevin De Bruyne en Pep Guardiola reageerden voor het eerst op de aantijgingen van de UEFA na de wedstrijd.

Kevin De Bruyne had opnieuw een groot aandeel in de gewonnen inhaalwedstrijd. Met een assist voor Rodrigo en een doelpunt dikte hij zijn totaal aan tot 8 goals en 16 assists dit jaar in de Premier League. Na afloop reageerde de Rode Duivel minzaam: “Het is wat het is”, vertelde hij bij Sky Sports.”De afgelopen dagen hebben we gewoon getraind zoals het hoort. Voor ons is er eigenlijk niet veel veranderd.”

De ambitie is nog steeds dezelfde bij de middenvelder. “Er staat nog veel op het spel voor ons. We zijn nog in de running voor twee bekers en de Champions League, dus we hopen dat we snel ons goede ritme weer terugvinden.

Pep Guardiola: “ 100% vertrouwen”

Ook zijn coach Pep Guardiola reageerde op de bijzondere situatie in Manchester. Hij heeft vertrouwen in een goede afloop van de zaak. “Het onderzoek is nog niet afgelopen. Manchester City vindt de beslissing onfair en we zullen in beroep gaan. De clubleiding heeft mij de zaken uitgelegd en ik vertrouw deze club dan ook 100%.

Kan een nakende schorsing dan niets veranderen aan zijn positie als trainer? “Waarom zou ik de club verlaten?”, opende hij. “Twee maanden geleden zei ik nog dat ik van de club hou en dat ik hier graag ben. Daar is niks aan veranderd.”

De Spanjaard benadrukte dat hij niet zinnens is om te vertrekken. “Als ze mij niet ontslaan, blijf ik bij deze club. Het is helemaal mijn eigen keuze, mijn band met City is speciaal, het is meer dan een contract.”

