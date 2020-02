Coolblue opent extra winkels in België

De Nederlandse webwinkel Coolblue opent dit jaar drie nieuwe winkels in ons land, in Brussel en Wallonië. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt naar aanleiding van de publicatie van de jaarresultaten.

Coolblue zag de omzet in 2019 stijgen met 130 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Een kwart van de omzet werd in België gedraaid: 370 miljoen euro, of 23 miljoen meer dan een jaar eerder. In Nederland groeide de omzet in 2019 sneller dan in België. “Maar België groeit ook heel goed. We zijn fier op onze resultaten”, aldus Camille Depuydt, manager van Coolblue België.

De webwinkel is ook met 12 bakstenen winkels actief in Nederland en België. In ons land telt Coolblue er voorlopig drie: in Zaventem, Antwerpen en Gent. Die laatste is een Coolblue XXL, waar klanten meer dan 1.000 producten kunnen uitproberen. “Mensen willen producten kunnen testen. In de winkels kunnen ook bestellingen worden afgehaald en producten geruild of hersteld”, legt Depuydt uit. “We merken ook dat in een regio met fysieke winkels er meer omzet is, ook online”.

50 medewerkers gezocht

In 2020 komen er drie winkels bij in België. Dit voorjaar opent Coolblue een XXL-winkel in Brussel, op de Louizalaan. “Het wordt de grootste Coolblue-winkel van Nederland en België”, zegt Depuydt. Coolblue is voor die winkel overigens op zoek naar 50 medewerkers. “We zoeken meertalige profielen. Mensen die Frans en Nederlands, of Frans en Engels spreken”. In totaal wil Coolblue dit jaar 150 mensen aanwerven in België.

Wallonië krijgt dit jaar ook twee fysieke winkels. Waar precies is nog niet bekend. De investering kadert in de plannen van de online retailer om sterker in te zetten op de Franstalige markt in ons land. Ook de eigen bezorgdienst met de fiets en de eigen bezorg- en installatiedienst in witgoed en televisies worden verder uitgerold in Brussel en Wallonië.

Coolblue, dat al langer actief is in Vlaanderen, is sinds 2017 actief in Franstalig België, en is nu “volledig tweetalig”, maakt de online retailer zich sterk.