Kinepolis overtreft verwachtingen en ziet omzet stijgen tot 551,5 miljoen euro

Kaskrakers als “The Lion King” en “FC De Kampioenen” hebben ervoor gezorgd dat Kinepolis het voorbije jaar de verwachtingen heeft overtroffen. De filmgroep rondde de kaap van 40 miljoen bezoekers.

Daarmee zag Kinepolis het aantal bezoekers met 13,3 procent stijgen. Dat is dankzij de overname van bioscopen in de VS en Spanje en de opening van nieuwe filmzalen in Frankrijk en Canada. Maar ook een sterk filmaanbod, met kaskrakers als “The Lion King”, “Avengers: Endgame”, “Frozen II”, “Joker” en “Star Wars: The Rise of Skywalker” zorgden voor een bijzonder sterke tweede jaarhelft.

In België kwamen 8,12 miljoen filmliefhebbers opdagen: 1,6 procent meer dan een jaar eerder, met dank aan de vierde “FC De Kampioenen”-film.

Kinepolis zag de omzet 15,9 procent stijgen tot 551,5 miljoen euro. Daarmee doet het bedrijf beter dan verwacht. Dat resulteerde in een ebitda-winst (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) van 172,3 miljoen euro, eveneens beter dan verwacht. Blijft over: een nettowinst van 54,4 miljoen euro, een stijging met 14,7 procent.

Kinepolis stelt een dividend voor 1 euro per aandeel, een stijging met 8,7 procent.