Opvallend eerlijke Lionel Messi gelooft niet in nieuwe Champions League-triomf met FC Barcelona

Lionel Messi (32) maake een tussentijdse balans op van het wisselvallige seizoen dat FC Barcelona doormaakt. Opvallend hierbij is dat de Argentijn de kansen op een mogelijke Champions League-overwinning niet hoog inschat. “FC Barcelona mist het niveau om de finale te halen.”

De afgelopen twee jaar liep het op een vreemde manier mis voor de Catalanen. In 2018 gaf Barcelona een 4-1 voorsprong ui de heenwedstrijd weg tegen AS Roma, vorig jaar gebeurde hetzelfde na een 3-0 voorsprong tegen latere winnaar Liverpool.

“Ik kan dat niet verklaren, zeker niet wat er gebeurde in Liverpool’, zei Messi over de daaropvolgende 4-0 nederlaag. ‘Je kunt één keer worden verrast, zoals ons overkwam tegen AS Roma. Maar dat zoiets een jaar daarna opnieuw gebeurt. Dat kan je niet goedpraten.”

Ook dit jaar acht de aanvoerder van FC Barcelona de kansen gering. “Als we echt voor de Champions League-eindzege willen gaan, dan moeten we blijven groeien,” vertelt hij aan de Spaanse krant El Mundo Deportivo. “Want ik denk dat we momenteel niet het niveau hebben om te strijden voor de titel.”

FC Barcelona gaat op dinsdag 25 februari op bezoek bij Napoli in de achtste finales van de Champions League. Op 18 maart volgt de return in Camp Nou tegen Dries Mertens en co.