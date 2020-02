Groot aantal senioren vraagt zorg aan de kust

De bevolking van de kustgemeenten bestaat voor 29% uit 65-plussers. Daarmee is het de meest grijze regio van Vlaanderen. Wat betekent dat voor wie er werkt in de zorg?

“Er is een grote nood aan zorg in de kustgemeenten”, zegt Christian Devlies, diensthoofd bij Familiezorg West-Vlaanderen vzw. “De 65-plussers komen uit alle regio’s van het land. Ze spreken verschillende talen en hebben uiteenlopende sociale achtergronden. Ze zijn arm of rijk en hun woning gaat van een kamer of studio over een appartement of rijwoning tot een villa. Verder hebben veel mensen weinig of geen mantelzorg, of gebeurt die mantelzorg vanop afstand.”

“Ik zie nogal wat eenzame mensen, zeker als ze op pensioenleeftijd aan de kust komen wonen. Vaak is er niemand om hen te omringen als ze zorgbehoevend worden. Tenslotte zijn er veel psychische problemen en zeker in Oostende is er nogal wat kansarmoede.”

Niet iedereen kan dit

In die uitdagende omgeving wordt van zorgverleners best wel wat gevraagd. “Je moet deskundig zijn en over de juiste vaardigheden beschikken om met psychische en sociale problemen om te gaan”, gaat Christian verder.

“Niet iedereen kan dat aan. Je moet er ook in willen groeien. Maar wie dat graag doet, ervaart een extra dimensie en uitdaging. Onze mensen zien hun job echt als sociaal werk. Ze krijgen er enorm veel dankbaarheid voor in de plaats. Als je hetzelfde huishoudelijk werk doet bij tweeverdieners die niet thuis zijn, voel je die waardering niet.”

Lees verder...

>

>

>