Dit weten we al over Tobias R., de vermoedelijke dader van de schietpartij in Duitsland

Vanochtend om 5 uur werd het lichaam van de vermeende dader van de schietpartij in Hanau, Tobias R. gevonden. De 43-jarige man afkomstig uit Hanau opende woensdagavond het vuur in twee shishalounges waarbij 9 mensen om het leven kwamen.

In het huis vond de politie de levenloze lichamen van Tobias R en zijn 72-jarige moeder, alsook een manifest van 24 pagina’s en een video waarin de vermeende dader bekent. In het manifest haalt Tobias R. volgens de krant Bild extreemrechtse ideeën aan en spreekt hij onder meer over “de noodzaak om bepaalde volkeren te vernietigen die niet uit het land kunnen worden uitgezet.”

Volgens Die Zeit richtte de man zich in het manifest aan het Duitse volk. “Bepaalde mensen uit mijn eigen land hebben bijgedragen aan het feit dat we nu etnische groepen, rassen of culturen in ons midden hebben die in elk opzicht destructief zijn”, zou er in het manifest te lezen zijn.

Vorige vrijdag, op 14 februari, deelde de man ook een opvallende video op Youtube waarin hij in vloeiend Engels “een persoonlijke boodschap aan alle Amerikanen” stuurt. Dat werd vernomen bij de Duitse veiligheidsdiensten. In de video zegt de vermoedelijke dader dat er in de VS ondergrondse militaire voorzieningen bestaan, waarin kinderen mishandeld en gedood worden en waar de duivel wordt vereerd. Hij roept de Amerikaanse burgers op wakker te worden en daartegen te vechten.

Racistische motieven

De video, die opgenomen werd in een privéwoning, bevat echter geen verwijzing naar een mogelijke gewelddaad in Duitsland. Al bevestigt het parket dat Tobias R., wel degelijk racistische motieven had.

De man plaatse onder de Youtube-video ook een link naar zijn eigen website, waarop hij onder andere vertelt dat hij 43 jaar oud is en afkomstig is uit Hanau. Ook staat er te lezen dat hij na zijn burgerdienst zijn studies bedrijfskunde voltooide in de Duitse stad Bayreuth. Op die website deelt hij ook nog een hele reeks andere verklaringen en wereldbeeldtheorieën. In een video die bijna een uur duurt zegt hij onder meer dat Duitsland bestuurd wordt door een geheime dienst met verstrekkende bevoegdheden. Ook laat hij zich negatief uit over migranten uit Arabische landen en Turkije.

De auto van de schutter werd vannacht door de politie onderzocht. Die vonden munitie en een holster in het voertuig. Volgens Bild had de man een jachtvergunning. Tobias R. stond niet bekend bij de politie, dat zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Peter Beuth (CDU) donderdag in het parlement van Wiesbaden. “Dit is een aanval op onze vrije en vreedzame samenleving”, zei de minister vanochtend.