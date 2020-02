5.000 gezinnen zonder stroom door grote stroompanne in West-Vlaanderen

Knokke-Heist / Brugge - In de omgeving van Knokke-Heist en Zeebrugge zitten duizenden gezinnen sinds 9.30 uur zonder stroom. Ook kusttram is onderbroken.

In Knokke-Heist en Zeebrugge zitten ongeveer vijfduizend gezinnen sinds 9.30 uur zonder stroom. Dat blijkt uit informatie op de website van netbeheerder Fluvius. De Lijn meldt dat door de stroompanne een pendelbus de kusttram vervangt tussen Duinse Polders en Knokke Station.

Een tram staat stil tussen Zeebrugge en Blankenberge door stroompanne. Reizigers moeten afstappen. Foto: jve

“Er is inderdaad een stroomuitval in de post in Zeebrugge. Die post voedt ook andere posten zoals Duinbergen en Knokke. Het is voor ons nog niet duidelijk of er een probleem is in het hoogspannings- of distributienet”, zegt Marleen Vanhecke, woordvoerder van Elia. De netbeheerder zal een visuele controle uitvoeren om na te gaan hoe het probleem kan worden opgelost

En ook voor het verkeer heeft de stroompanne gevolgen. Want de bruggen op de A11 tussen Brugge en Knokke sluiten niet meer. Dat zorgt meteen voor kilometerslange files. In Zeebrugge werden agenten ingezet om het verkeer te regelen.

Foto: jve

Het treinverkeer tussen Brugge en Zeebrugge is ook onderbroken. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Er worden vervangbussen ingeschakeld.

Een team van Elia is onderweg om het probleem aan te pakken. Maar het is nog onduidelijk hoelang de hinder zal duren.