Twee RB Leipzigspelers vergissen zich van truitje bij Tottenham

RB Leipzig liet van zich spreken in de Champions League woensdagavond. De Duitsers gingen met 0-1 winnen op het veld van Tottenham dankzij een sterke collectieve prestatie. Twee RB Leipzigspelers liepen echter niet in de pas in Londen: ze hadden door een vergissing een ander shirtje aan.

Christopher Nkunku en doelpuntenmaker Timo Werner hadden een shirt aan waarop het logo met een witte stier prijkte, terwijl hun negen ploegmaats met een gekleurd logo op de borst rondliepen.

Coach Julian Nagelsmann kwam achteraf met een verklaring voor het ongeziene tafereel. “Op weg vanuit het hotel was onze tenue niet compleet in de verschillende kledijboxen. We hadden niet de gebruikelijke dozen mee op de bus, waardoor er vermenging optrad.”

“Voor de return zorgen we ervoor dat we onze truitjes opnieuw juist sorteren. Dan zullen we weer allemaal met hetzelfde Leipzigtruitje aantreden”, besloot de Duitser met de glimlach. In de tweede helft werd het euvel wel opgelost. Op 10 maart verdedigt RB Leipzig de voorsprong in de terugwedstrijd in de eigen Red Bull Arena.

Timo Werner met het witte logo... Foto: AFP