QUIZ. Wat weet u nog van de vorige Club Brugge-Manchester United en AA Gent-AS Roma?

Zowel Club Brugge als AA Gent wacht een even moeilijke als zware Europese avond. De competitieleider ontvangt Manchester United, AA Gent gaat op bezoek bij AS Roma. In een niet zo ver verleden namen beide teams het al tegen mekaar op - weet u nog met welke spelers?

In augustus 2015 moest Club Brugge voorbij Manchester United om een plekje in de groepsfase van de Champions League te veroveren. De match op Old Trafford was op een 3-1 nederlaag uitgedraaid, op eigen veld zou het 0-4 worden. Van de huidige kern stond enkel Ruud Vormer toen al in de basis. Kent u zijn tien ploegmaats nog?

Druk op ‘play’ om te spelen en geef de achternaam van de spelers in in het veld linksboven. U heeft vijf minuten. Succes!

Voor de fans van AA Gent is 6 augustus 2009 een dag om een nooit te vergeten. Ondanks een sterke prestatie in Rome waren de Buffalo’s er met 3-1 onderuitgegaan. In de terugmatch hielden ze lange tijd gelijke tred. Aan de rust stond het 0-1, maar toen gebeurde het ondenkbare en maakten de Romeinen de ene goal na de andere: 1-7. Met dank ook aan de Duitse ref, die niet in zijn dagje was (lees zeker deze terugblik). Roma-icoon Francesco Totti scoorde een hattrick. Weet u nog tegen welke elf Gentenaars hij het toen opnam?

