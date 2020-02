Allerlaatste optreden van Samson & Gert

Het doek valt binnenkort voor Samson & Gert. Na 90 shows en meer dan 14.000 bezoekers zal Gert op zondag 19 april 2020 zijn allerlaatste show geven.

Veel fans, groot en klein, zakten al af naar het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs om afscheid te nemen van Gert en hem nog een laatste keer samen te zien met Samson, Alberto, de Burgemeester, Van Leemhuyzen en het nieuwe extra baasje Marie. De Samson & Gert Afscheidsshow speelt nog de volledige Krokus- en Paasvakantie. Vanaf 19 april is het dan aan het extra baasje Marie om de fakkel over te nemen.

In totaal zullen Samson & Gert 90 Afscheidsshows gespeeld hebben. De afgelopen 30 jaar speelde het bekende dua bijna 10.000 voorstellingen, verdeeld over 44 shows.