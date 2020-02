Niet eerste keer dat Duitsland getroffen wordt door extreemrechts geweld: een overzicht

Duitsland heeft meer gewelddadige rechtse extremisten in het vizier dan ooit tevoren. De Duitse geheime dienst noemde de situatie vier jaar geleden ‘zorgwekkend’. En het wordt er alleen maar erger op, zo blijkt. Want de aanslag in Hanau was lang niet de enige.

De schietpartij van woensdagavond in shishalounges in het Duitse Hanau is voorlopig het zwaarste incident van extreemrechtse signatuur. Minstens elf doden en verschillende gewonden. De dader, die extreemrechtse sympathieën had, is dood teruggevonden.

Vorige week, op Valentijnsdag, rolde de politie nog een extreemrechtse terreurgroep op. Acht verdachten, verspreid over Duitsland, hadden plannen om aanslagen te plegen. De politie vond een lijst met doelwitten gaande van politici tot asielzoekers, moslims en moskeeën. “Het doel van deze groep was om de sociale orde van Duitsland zodanig te verstoren dat dat zou leiden tot een soort burgeroorlog”, aldus een woordvoerder van het Duitse federale parket.

Begin oktober vielen bij een aanslag in de Oost-Duitse stad Halle twee slachtoffers. De aanslag was volgens de minister van Binnenlandse Zaken antisemitisch en door rechts extremisme gemotiveerd. De 27-jarige dader filmde zichzelf tijdens zijn dodelijke tocht in de buurt van een synagoge.

Een week eerder was in de Duitse stad Dresden een proces gestart tegen acht leden van de extreemrechtse groepering Revolution Chemnitz. Ze zouden dodelijke aanslagen hebben willen plegen op 3 oktober 2018, de dag van de Duitse Eenheid. De groep bestond vooral uit mannen tussen 21 en 31 jaar die dweepten met Adolf Hitler.

En dan was er de moord op de Duitse christendemocratische politicus Walter Lübcke, vorige zomer. De 65-jarige Lübcke werd op 2 juni rond 00.30 uur zwaargewond aangetroffen op het terras van zijn woning in Wolfhagen-Istha. Hij was van dichtbij door het hoofd geschoten en stierf kort daarna. Stephan E., een 45-jarige neonazi, bekende de feiten.